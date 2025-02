Roma, ora è ufficiale: Zalewski in prestito all'Inter  

Nicola Zalewski è ufficialmente un giocatore dell' Inter : la Roma e il club nerazzurro hanno comunicato in maniera congiunta la conclusione della trattativa per il trasferimento a Milano del centrocampista polacco.

Zalawski dalla Roma all'Inter: i comunicati ufficiali

Il comunicato della Roma: "L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con l'Inter per la cessione a titolo temporaneo di Nicola Zalewski. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, l'esterno ha collezionato 123 presenze e 2 gol in giallorosso".

Il comunicato dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica di aver definito con la AS Roma il trasferimento di Nicola Zalewski. Il centrocampista polacco classe 2002 si trasferisce all'Inter a titolo temporaneo con diritto di riscatto".

Zalewski, il palmares e la prima volta in A con la Roma

Zalewski saluta la Roma dopo aver vinto il campionato Under 17 nel 2018 e la Conference League con Mourinho nel 2022: 7 presenze e 2 assist fino al trionfo a Tirana. Con la Roma, Zalewski ha esordio in Serie A il 9 maggio 2021 nel successo per 5-0 contro il Crotone con Fonseca in panchina.