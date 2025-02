Salah-Eddine si avvicina alla Roma: i dettagli delle trattativa

Salah-Eddine si avvicina alla Roma . Terzino sinistro classe 2002 (ha compiuto ventitré anni lo scorso 18 gennaio) è un giocatore di proprietà del Twente . Il club olandese ha aperto a una sua partenza. L'operazione può concludersi per una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Prenotate le visite mediche. L'arrivo di Salah-Eddine potrebbe spianare la strada alla cessione Samuel Dahl , che è a sua volta vicino al Benfica .

Chi è Salah-Eddine, obiettivo di mercato della Roma

Nato ad Amsterdam, Salah-Eddine ha totalizzato ventinove presenze, realizzato due gol e offerto quattro assist nella stagione in corso tra Eredivisie, Europa League, Qualificazioni alla Champions League e Coppa d'Olanda. Dalla Nazionale Under 15 all'Under 21 (9 presenze): Salah-Eddine ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili olandesi. Ora la prospettiva di un trasferimento nella Capitale per mettersi a disposizione di Claudio Ranieri ed iniziare la sua prima esperienza lontano dai Paesi Bassi dopo quelle maturate con le giovanili di AZ ed Ajax e il salto tra i grandi con la maglia del Twente (sponda Ajax).