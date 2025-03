La Roma saluterà Hummels: individuato un possibile sostituto

Hummels ai saluti: Solet tra i possibili sostituti

Sulla lista dei possibili rinforzi rimane Mika Marmol, lo spagnolo del Las Palmas che già era stato contattato durante il mercato invernale. D’altra parte gli acquisti del reparto potrebbero essere due, visto che il danese Nelsson non sarà riscattato e l’altro spagnolo Hermoso tornerà solo in transito dal prestito al Leverkusen. Ma uno dei nomi preferiti adesso è Oumar Solet, francese classe 2000 dell’Udinese che ha avuto un impatto molto incoraggiante nel campionato italiano. Ha esordito a gennaio, quando poteva essere tesserato, e si è adattato con una velocità sorprendente ai ritmi della Serie A.

La mossa dell'Udinese che ha portato il francese in A

Abbiamo chiesto a Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, come fosse stato possibile ingaggiare uno dei difensori più promettenti e reclamizzati d’Europa a parametro zero. «Siamo stati bravi e fortunati ad anticipare i tempi - ha risposto -. Con la famiglia Pozzo si lavora così, anche al Watford. Ne siamo particolarmente orgogliosi perché Oumar si è calato con grande personalità nella nostra squadra». La storia è questa: esploso nel Salisburgo, Solet stava per andare al Napoli nel gennaio 2024. Ma si infortunò al bacino a inizio dicembre cambiando il suo destino. Non avendo rinnovato il contratto in scadenza con i Red Bull, ha aspettato in estate la chiamata giusta ma è rimasto stranamente a spasso. E così l’Udinese ha decisodi scommettere a settembre facendogli firmare un triennale (2027), consentendogli di allenarsi già con i nuovi compagni, di imparare la lingua e assimilare i concetti di Runjajc. Risultato: dal 4 gennaio, giorno in cui da regolamento poteva debuttare in Serie A, è stato un punto fermo dominante della difesa. Ha saltato, guarda caso, solo la partita con la Roma perché la settimana prima era stato espulso per doppia ammonizione contro il Como. Per il resto non è mai stato escluso dalla formazione titolare, muovendosi prevalentemente da centrale sinistro pur essendo destro di piede.