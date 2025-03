Roma, da Solet a Marmol: il piano sul mercato, ecco le priorità

Difesa e attacco. La Roma sta studiando le mosse per l’estate partendo dall’idea che le priorità sono due difensori centrali (uno di spessore), ma anche una punta capace di fare reale concorrenza a Dovbyk, a prescindere dal futuro di Shomurodov. L’addio di Hummels a fine stagione è scontato . Il tedesco andrà in scadenza di contratto e lascerà Trigoria: l’errore contro l’Athletic Bilbao ha solo dato un’ulteriore spinta a quello che era già stato preso in considerazione nelle settimane precedenti. A dicembre compirà 37 anni. Le strade sembrano destinate a separarsi con una stretta di mano. Di più. Nelsson non sarà riscattato dal Galatasaray, inoltre Hermoso non rientrerà nei piani dei giallorossi dopo il ritorno dal prestito al Leverkusen . Andrà via. Traduzione: due caselle in difesa saranno occupate da volti nuovi.

Roma, Solet nel mirino. E non solo...

Ghisolfi ha già acceso i riflettori sul mercato nazionale e internazionale sotto i consigli di Claudio Ranieri. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Oumar Solet, francese classe 2000 che l’Udinese ha preso a parametro zero dopo la fine dell’avventura al Salisburgo. L’impatto con l’Italia è stato devastante. Il ragazzo ha subito attirato l’attenzione della Roma ma anche del Napoli. I Pozzo si sfregano le mani pensando ad una ipotetica asta, magari coinvolgendo anche dei club all'estero. La base da cui partire è di 15 milioni di euro. Una cifra importante a prescindere dai rilanci, che permetterà all’Udinese di centrare una plusvalenza monstre nel giro di sei mesi. L’altro osservato speciale gioca nel Las Palmas: si tratta di Mika Marmol, centrale mancino classe 2001 con una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Ghisolfi l’aveva già provato a prendere a gennaio, ma alla fine gli incastri (la priorità era sistemare la fascia sinistra con Salah-Eddine) non hanno permesso al dirigente della Roma di chiudere l’affare. Per ingaggiarlo bisogna pagare i 10 milioni in un’unica soluzione. Siamo di fronte ad un’operazione low cost considerando che Marmol è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona prima di imporsi nel Las Palmas, una squadra che quest’anno è a forte rischio retrocessione nella Liga.

Roma, le altre piste. E in attacco c'è Lucca

Alla Roma piace anche Leonardo Julian Balerdi, difensore argentino classe 1999 dell’Olympique Marsiglia con un passato nel Borussia Dortmund. Un obiettivo quasi impossibile, però. I francesi, che hanno a bordo l'ex giallorosso Benatia come direttore sportivo, vogliono 45 milioni di euro per lasciarlo partire. Dovbyk non basta. Ranieri più volte ha sottolineato la mancanza di un attaccante che porti tanti gol in dote. L’allenatore non ha nascosto l’interessamento per Lorenzo Lucca, già arrivato in doppia cifra: «È un buon giocatore, un ottimo giovane. Lo stiamo seguendo, chissà». Con l’Udinese, quindi, si potrebbe intavolare una trattativa doppia (Solet più Lucca) per sistemare in un colpo solo le criticità della Roma.