Dall'Olanda: "Niente Roma, Steijn andrà al Feyenoord. C'è l'accordo con il Twente"

Dall'Olanda: Steijn al Feyenoord, niente Roma per l'attaccante

Stando all'indiscrezione rilanciata dal portale olandese AD.nl, Sem Steijn è ormai promesso sposo del Feyenoord, club che è attualmente in corsa per il terzo posto in Eredivisie. Gli olandesi avrebbero battuto in queste ore la concorrenza della Roma, che aveva seguito con attenzione la situazione del ragazzo classe 2001, pronto a firmare un contratto di quattro anni con la società di Rotterdam. Si tratterebbe di un'operazione da 13 milioni di euro, bonus inclusi, ma è possibile che la cifra possa subire un ulteriormente ridimensionamento. Decisiva la volontà di Van Persie di portarlo all'ombra del "de Kuip".

I numeri di Steijn in questa stagione

Sem Steijn, che lo scorso dicembre ha prolungato il suo contratto con il Twente fino a giugno 2028, nasce come centrocampista con spiccate doti offensive, nelle giovanili dell'ADO Den Haag. Poi, il passaggio al VVV-Venlo e all'Al-Wahda, fino al temporaneo ritorno a casa, a L'Aia, e al passaggio a parametro zero al Twente nel 2022. Sta vivendo ora la stagione della definitiva consacrazione in Olanda, come testimoniano i 27 gol realizzati in tutte le competizioni, di cui 23 in Eredivisie. Alto 1.73m, si sta rivelando una seconda punta di assoluto livello, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. E adesso, nel suo futuro, sembrerebbe esserci proprio il Feyenoord di Van Persie.