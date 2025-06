La Roma fa cassa con Dahl, che sarà riscattato dal Benfica: le cifre dell'operazione

ROMA - In attesa dell'ufficializzazione di Gian Piero Gasperini come nuovo tecnico , la Roma è già attiva sul mercato e fa cassa grazie alla cessione di Samuel Dahl , 22enne terzino svedese che era sbarcato a Trigoria la scorsa estate a titolo definitivo dal Djugarden (operazione da circa 4 milioni di euro più bonus, più il 10% sulla futura rivendita).

Dahl lascia la Roma: le cifre dell'accordo con il Benfica

Nelle ultime ore infatti il club giallorosso ha raggiunto un accordo con il Benfica, che aveva preso Dahl in prestito nell'ultima sessione invernale di mercato e ha ora deciso di riscattarlo a titolo definitivo, riconoscendo alla Roma 11 milioni per il suo acquisto più il 40% sulla futura rivendita. Lo svedese lascerà quindi la Capitale dopo aver collezionato in giallorosso appena 2 presenze in campionato più una in Coppa Italia.