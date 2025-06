Roma, Krstovic si candida: nella strategia di Ranieri e Gasperini c'entra Dovbyk

ROMA - La Roma ha incassato i primi soldi - da ieri è ufficiale Le Fée al Sunderland - e comincia a scrutare il mercato per valutare i rinforzi. Dal Montenegro, per esempio, Nikola Krstovic si candida al ruolo di uomo mercato dopo gli 11 gol segnati al secondo campionato di Serie A con il Lecce. Ghisolfi lo sta seguendo per arricchire il parco attaccanti ma difficilmente si infilerà in un’asta con altre squadre italiane: Corvino, che lo scovò due anni fa nel campionato slovacco pagandolo meno di 5 milioni, oggi chiede 25 per liberare il suo centravanti titolare. La cifra si può raggiungere anche attraverso la cessione di un giovane talento, che rientri nei parametri finanziari del Lecce, ma è comunque alta. Tanto più che prima Ranieri e Gasperini dovranno concordare una strategia su Artem Dovbyk: la Roma lo ha comprato dal Girona l’estate corsa, quando aveva appena vinto la classifica cannonieri della Liga, per 30,5 milioni più bonus. Non è un calciatore che si può svendere e comunque ha segnato nel suo primo anno in Italia più di Krstovic (12 gol in A, 17 in totale).