Gasperini sbarca a Roma e pensa già al mercato: il programma dei prossimi giorni

ROMA - Un grande trolley fluorescente, che annuncia qualche giorno di permanenza , occhiali da sole e cappellino, che provano timidamente a mascherarne il passaggio tra i viaggiatori. Gian Piero Gasperini si è presentato così all’ aeroporto di Fiumicino , a metà della mattinata, atterrando per la prima volta da allenatore della Roma in pectore . Veniva da Parigi , dove aveva assistito a qualche match del Roland Garros , e andava abbastanza di fretta. Insieme alla moglie Cristina si è subito rinfrescato nell’ albergo dell’Eur che di solito utilizzano i calciatori in transito e poi ha raggiunto il ricevimento delle nozze del suo ex calciatore . Lì ha incrociato il suo futuro capitano, Lorenzo Pellegrini , e Stephan El Shaarawy , che lanciò ai tempi del Genoa : non era ovviamente quello il contesto per confrontarsi sui progetti da condividere, ma è stato un primo contatto informale nel quale Gasperini si è informato sulle condizioni fisiche di Pellegrini e sul momento di El Sha . La foto mostra il nuovo terzetto romanista a colloquio con l’ ex medico sociale Del Vescovo , ora all’ Atalanta .

Gasperini, l'agenda

Non risulta che Gasperini sia andato anche a Trigoria, dove entrerà oggi se i suoi legali avranno sbrogliato la risoluzione del contratto dall’Atalanta. Ghisolfi e Ranieri lo attendono per la firma e per il cerimoniale delle foto e delle prime parole da allenatore della Roma. In compenso però Gasp si è informato telefonicamente sulle novità legate a Svilar, di cui potete leggere nell’altra pagina. E’ superfluo sottolineare quanto lo stimi come portiere, che ha apprezzato anche da avversario nelle ultime due stagioni. Ma ovviamente non entrerà nella trattativa per il rinnovo del contratto. I due si sono sfiorati per puro caso a Fiumicino, perché Svilar atterrava con un volo da Bruxelles in compagnia dell’agente quasi nello stesso momento, ma non hanno avuto modo di incontrarsi. Ce ne sarà modo molto presto, se la negoziazione con la Roma andrà a buon fine.

Roma e Gasp, i movimenti

Gasp sta intanto studiando la rosa, scambiandosi opinioni con il vice Tullio Gritti che lo accompagnerà nell’avventura alla Roma, e si tiene aggiornato sulle situazioni di mercato. Ha già indicato la necessità di acquistare almeno quattro giocatori potenzialmente titolari: un attaccante, un difensore centrale (due se parte N’Dicka), un centrocampista e un esterno. Ma ovviamente sa che ogni mossa sarà condizionata anche dalle operazioni in uscita. Gasp vuole parlare anche all’allenatore della Primavera, Gianluca Falsini, per avere un report dettagliato sui calciatori più maturi in uscita dal campionato baby. Nei prossimi giorni farà anche un punto con la società a proposito del ritiro e delle amichevoli estive: l’inizio della preparazione, intorno al 10 luglio, dovrebbe svolgersi all’interno del centro sportivo di Trigoria, dove da molti anni la Roma si allena al riparo da occhi indiscreti. A inizio agosto poi la squadra si sposterà in Inghilterra, a Burton, dove lo scorso anno il soggiorno è stato molto apprezzato, per la struttura e per le temperature. Ma restano ancora tanti dettagli da definire: per esempio i giocatori non hanno ancora ricevuto la lettera di convocazione per il raduno, che ovviamente sarà a scaglioni a seconda degli impegni delle varie nazionali.