Roma, serve un rinforzo in difesa: c’è una chiave per Kossounou

ROMA - Annunciato l’allenatore , adesso è tempo di fare la nuova Roma . Il tempo già stringe, le riunioni operative degli ultimi giorni tra Gasperini, Ghisolfi e Ranieri hanno portato già a una prima bozza di lista degli obiettivi che naturamente andrà scremata o infoltita di nomi a seconda dei movimenti di mercato e delle disponibilità economiche del club dopo alcune uscite che potranno aumentare il budget estivo . Sta di fatto che adesso la Roma ha bisogno di rinforzi, a cominciare dalla difesa . Perché dopo la fine del prestito di Nelsson , attualmente sono due i difensori centrali di ruolo all’interno della rosa giallorossa. Celik è stato per sei mesi un buon tappabuchi ma inevitabilmente non può essere il titolare del reparto, così come Kumbulla che rientrerà dal prestito all’ Espanyol e sarà valutato da Gasperini nel corso dell’estate. Quanto a Hermoso , difficile la sua permanenza, soprattutto con un ingaggio di altri due anni a tre milioni di euro netti a stagione. Il prestito al Leverkusen è stato sfortunato per l’infortunio alla spalla che lo ha messo ko immediatamente, Ghisolfi proverà a piazzarlo (in Spagna ) per ricavarne una piccola plusvalenza (era arrivato a parametro zero) e liberarsi dell’alto ingaggio.

Roma, i nomi

Serve sicuramente un difensore centrale titolare per comporre la difesa a tre, più eventualmente un altro da mettere in panchina nei momenti del bisogno, anche considerando le tre coppe stagionali che metteranno a dura prova la rosa giallorossa. Tra i diversi nomi presi in considerazione, due giocano in Serie A: Jhon Lucumi e Odilon Kossounou. Ques’ultimo ha trascorso l’ultima stagione in prestito all’Atalanta di Gasp ma è di proprietà del Bayer Leverkusen ed è un profilo apprezzato dal tecnico che lo ha potuto impiegare meno del dovuto per i problemi fisici che lo hanno messo a dura prova. L’Atalanta ha un diritto di riscatto fissato a 25 milioni che difficilmente eserciterà, la Roma può pensarci intavolando naturalmente una trattativa a cifre più basse e chissà, magari inserendo nell’accordo anche il cartellino di Hermoso. Il giocatore senz’altro sarebbe contento di seguire Gasperini anche in questa sua esperienza romana e non è intenzionato a restare al Bayer la prossima stagione, nonostante il cambio di allenatore.

Roma, Lucumi costa

Mancini e N’Dicka sono i pilastri, Lucumi sarebbe l’innesto perfetto per garantire una difesa di ferro. Qualità e fisicità, il colombiano al centro dei tre aggiungerebbe copertura e sicurezza riporotando così Mancini sul centro destra: loro tre più Svilar darebbero certezza a Gasperini e a tutta la squadra. Il centrale ha una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, un prezzo fuori budget ma anche una valutazione troppo alta del ventiseienne di Cali. Il ragazzo vuole restare in Serie A, diversi club si sono interessati a lui e tra questi c’è la Roma che vuole chiudere subito il capitolo difesa per poi concentrarsi sugli altri reparti da rinforzare.