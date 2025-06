Roma, i primi rinforzi devono essere in attacco

Giornata storica per l’ Uzbekistan , giovedì sera: la nazionale asiatica per la prima volta parteciperà al mondiale . L’obiettivo prestigioso è stato centrato nella trasferta di Abu Dabi, pareggiando contro gli Emirati Arabi . Sufficiente lo 0-0 per accodarsi all’ Iran di Taremi , capolista dello stesso girone (A) e già promosso. Il centravanti della nazionale uzbeka è Shomurodov , centravanti titolare proprio come è accaduto nelle ultime partite della Roma in serie A . Il punteggio dell’Al-Nahyan Stadium racconta, dunque, la storia giallorossa più recente . E la sintetizza alla perfezione. L’attaccante, tra l’altro fedelissimo di Ranieri (anche per mancanza di scelta) ha fatto cilecca , come spesso gli è accaduto in questa stagione. Solo 4 gol in campionato (7 stagionali: 1 in Coppa Italia e 2 In Euroleague). Da sommare ai 12 di Dovbyk (lui a quota 17, con quelli nelle coppe, 3 e 2). Sono solo 16 reti, poche per permettere alla Roma di recitare da big. Del resto l’attacco giallorosso, con 56 reti, è stato il peggiore delle prime nove in classifica. Quindi con raccolto inferiore a quelli della Fiorentina , della Lazio , del Milan e del Bologna , formazioni arrivate dietro.

Roma, questione di gol

Gasperini, il nuovo allenatore appena annunciato dai Friedkin, ha invece contato 22 gol in più - 78 totali, uno meno dell’Inter con il reparto più prolifico - e 40 li hanno realizzati in coppia Retegui, capocannoniere in A con 25, e Lookman, efficace con i suoi 15. L’Atalanta con questi numeri è arrivata terza e di conseguenza in Champions. Ecco, insomma, la priorità del mercato della Roma. Il salto di qualità - e in classifica - passa dall’attacco. Ranieri non ha mai nascosto il limite del suo gruppo, insistendo più volte sullo stesso concetto. «I numeri parlano chiaro. Sono più le reti che sbagliamo di quelle che facciamo», garantendo che avrebbe spinto la proprietà a intervenire, cambiando in meglio là davanti. Anche perché il nuovo consigliere dei Friedkin ha visto da vicino il comportamento di Dovbyk (spesso nel finale di stagione indisponibile, sostituito o accantonato) e Shomurodov (schierato nei match più significativi dal primo minuto o comunque in corsa). Ha dato loro più chance ricevendo solo il minimo dal primo e l’impegno dall’altro.

Roma, non basterà un bomber "alla Retegui"

Nelle ultime tre partite dell’annata i due centravanti non hanno segnato. E prima del tris al Milan, alla penultima giornata, i giallorossi hanno festeggiato sempre (e appena) un gol a partita e non di più. Davanti, dunque, non basterà il finalizzatore alla Retegui, ma servirà anche il trequartista alla Lookman. Perché Dybala rientrerà solo a settembre e Soulé con Ranieri ha avuto più spazio sulla fascia. E anche se giocasse più dentro al campo, mancherebbe il suo gemello: Gasperini dietro alla prima punta ne vuole due. Di rendimento.