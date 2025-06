Calciomercato Roma ultime news, Scamacca vuole tornare. Piacciono Krstovic e Lucca

Sarà che il matrimonio a Roma gli ha fatto riscoprire la nostalgia di casa, per quella città che ama e nella quale torna ogni volta che può per viverla con la famiglia e gli amici. Sarà che la Roma resta la squadra a cui non è mai riuscito a dire addio definitivamente, tanto che due stagioni fa stava spingendo per tornarci lasciando il West Ham. Sarà che lo sbarco di Gasperini nella Capitale può avergli dato un’ulteriore spinta a immaginare un suo possibile ritorno. Sta di fatto che Gianluca Scamacca sogna ancora la Roma e spera un giorno di poter tornare a vestire quella maglia che ha lasciato quando giocava nel settore giovanile. Un ritorno sfiorato, dicevamo, due estati fa quando i giallorossi erano a cacccia di un attaccante ma senza avere la liquidità necessaria per soddisfare le richieste del West Ham sul costo del cartellino. Si è fiondata su di lui l’Atalanta che gli ha regalato il sogno di vincere un’Europa League di cui è stato protagonista segnando sei gol (19 stagionali), due dei quali ad Anfield contro il Liverpool. Poi l’assist nella finale contro il Leverkusen, il 22 maggio 2024: l’ultima apparizione dal primo minuto di Scamacca reduce dalla rottura del crociato e dalla lesione muscolo-tendinea prossimale del retto femorale della coscia destra. La sfortuna si è accanita su quel ragazzo che adesso spera di poter tornare ai suoi livelli il prima possibile per continuare quel percorso di crescita che lo aveva portato anche a vestire la maglia della Nazionale. E se come ha detto Gasperini «la Roma è come la nazionale, piace a tutti», anche Gianluca non ha abbandonato quel pensierino di tornare al Fulvio Bernardini. Nei prossimi anni? Quando sarà tornato totalmente ai suoi livelli? Chissà, magari il sogno è di tornarci subito. Tra l’altro visti i problemi della Roma in attacco e il bisogno di trovare un rinforzo, il binomio Scamacca-Gasperini potrebbe far felici tutti e colmare quel vuoto di gol mostrato nell’ultima stagione. Gianluca sogna e non esclude nulla dal suo futuro. Di certo l’Atalanta ha già un centravanti titolare e si chiama Retegui, autore di 28 gol stagionali e se proprio decidesse di lasciar partire il ventiseienne chiederebbe non meno di 25 milioni, cinque in meno di quanto lo ha pagato al club londinese. E poi c’è la Roma. Ha il suo centravanti titolare, Dovbyk, che dovrà essere confermato da Gasp per capire se sarà adatto al suo gioco. L’ucraino è stato chiaro qualche settimana fa: «Resto che il nuovo allenatore deciderà di puntare su di me». Messaggio chiarissimo, tutto si deciderà durante il ritiro di luglio, così come il futuro di Abraham che rientrerà dal prestito al Milan.