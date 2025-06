Roma, almeno una punta andrà via: chi può arrivare

Trigoria si è svuotata, le vacanze estive sono cominciate un po’ per tutti ma c’è chi da fuori lavora e prepara i compiti per le vacanze. Uno su tutti Gian Piero Gasperini che tra un mese, quando cominceranno gli allenamenti della sua nuova Roma, avrà terminato lo studio dei giocatori per cominciare a preparare la formazione della sua prima stagione in giallorosso. «Le mie squadre hanno sempre giocato in un certo modo, con intensità, aggressività, ma non solo, siamo sempre stati una squadra che ha fatto molti gol, che ha sempre pensato a fare un gol in più dell’avversario che prenderne qualcuno in meno». Le parole di Gasp nella sua prima intervista da tecnico romanista lanciano indirettamente anche un segnale a Ghisolfi riguardo il lavoro che dovrà fare in estate per rafforzare un reparto offensivo che nell’ultima stagione ha lasciato piuttosto a desiderare. Trentadue i gol realizzati dai centravanti nelle tre competizioni disputate dalla Roma, troppo poco per una squadra che ha avuto la forza di reagire alla crisi della prima parte di stagione ma che ha vinto tante gare per 1-0 (dieci): il corto muso non appartiene invece a Gasperini che soltanto una volta ha vinto 1-0 tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Sotto esame

E allora nei compiti per le vacanze c’è soprattutto l’analisi dei tre centravanti che dovranno dimostrare di avere le caratteristiche giuste per il nuovo corso: Dovbyk, Shomurodov e quel Tammy Abraham che rientra dal prestito al Milan e che proverà a giocarsi le sue occasioni almeno all’inizio del ritiro al Fulvio Bernardini fissato per la seconda settimana di luglio. Il centravanti ucraino ha realizzato 17 gol nel suo primo anno in giallorosso ma senza convincere tecnici e ambiente: soltanto due reti nei big match, poco coinvolgimento nel gioco, tanti errori in impostazione e ben zero tiri in porta in quattordoci partite (in altre tredici solo una conclusione a gara). Il primo obiettivo di Artem sarà far passare i dolori al ginocchio che si è trascinato per l’intera stagione, il secondo sarà di trovare entusiasmo e feeling con la squadra. Quanto a Shomurodov, ha dato il suo contributo nella seconda parte di stagione, ma resta un attaccante di scorta, forse il terzo nel reparto, e non può garantire quei gol che servono al neo tecnico.

Roma, i rinforzi

Per questo motivo Ghisolfi lavora per non farsi trovare impreparato e sta sondando diversi nomi che rientrano tra gli obiettivi del club. Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic sono tra i due centravanti nella lista del diesse francese, entrambi andati in doppia cifra nell’ultima stagione rispettivamente con l’Udinese (14) e il Lecce (12) e che sono pronti al grande salto nel campionato italiano. Valutazione? Alta, le offerte non mancano di conseguenza i due club fanno i prezzo a loro piacimento: 23-25 milioni, magari trattabili inserendo una contropartita tecnica. Per arrivare a uno dei due giocatori la Roma dovrà inevitabilmente cedere una pedina del reparto offensivo. Inutile dire che entrambi sarebbero intrigati all’idea di vestire la maglia giallorossa, così come un ragazzo che sogna prima o poi il ritorno in giallorosso. Gianluca Scamacca sta tornando dall’ultimo sfortunato infortunio che lo ha costretto a saltare anche la seconda parte di stagione dopo la rottura del crociato. Il primo compito è tornare in forma e mettersi a disposizione di Juric per il ritiro estivo, poi chissà cosa potrà accadere. Di certo se dovesse arrivare una chiamata della Roma la sua estate diventerebbe caldissima.