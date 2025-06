L'Al-Hilal fa sul serio per Angeliño: offerti alla Roma oltre 20 milioni, interviene anche Ranieri

ROMA - Nonostante il pressing della Nazionale Claudio Ranieri sta continuando a svolgere il suo ruolo di dirigente/consigliere all'interno della Roma e ieri ha dovuto fare i conti con il pressing importante dell'Al-Hilal per Angeliño. Il club di Simone Inzaghi è alla ricerca di rinforzi per far fronte alle richieste del nuovo allenatore e, dopo il no di Theo Hernandez al trasferimento, ha dirottato le attenzioni sull'esterno della Roma.