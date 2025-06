Angeliño all'Al-Hilal, affare in chiusura: alla Roma 25 milioni. E c'è il retroscena Gasperini

La Roma invece è pronta ad accettare l'offerta saudita da 25 milioni di euro (da capire se con bonus inclusi oppure no) e a tuffarsi sul mercato per andare alla ricerca di un sostituto dello spagnolo.

Il nuovo tecnico dà l'ok

C'è un retroscena che riguarda la partenza di Angeliño: Gasperini ha infatti deciso di lasciar partire il giocatore senza troppi problemi poiché vuole cercare sul mercato un giocatore per la fascia dalle caratteristiche diverse. Come all'Atalanta infatti, il tecnico punta un esterno di fisicità, un mix tra qualità e quantità che Ghisolfi dovrà fornirgli sia sulla sinistra che sulla destra. Di conseguenza, anche se l'affare con l'Al-Hilal dovesse clamorosamente sfumare, in ogni caso l'esterno spagnolo lascerà la Roma nel corso dell'estate per fare posto a un nuovo giocatore da caratteristiche differenti.