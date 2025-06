Angeliño-Al-Hilal, si allungano i tempi ma l’affare resta vivo: ecco lo scenario

ROMA - Un affare che sembrava essere lampo si è improvvisamente trasformato in una corsa contro il tempo. L’Al-Hilal rischia di dover rimandare l’acquisto di Angeliño a luglio: i tempi tecnici per la chiusura dell’operazione infatti rischiano di essere più lunghi del previsto e la società saudita potrebbe non fare in tempo a definire l’accordo prima della chiusura del “mercato Mondiale” prevista per domani.