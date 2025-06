Zalewski verso il Mondiale per club: l'Inter a un passo dal riscatto

L'Inter vuole confermare Nicola Zalewski. Il club nerazzurro intende mantenere l'impegno preso con il giocatore, che ha dato priorità al club nerazzurro ribadendo, in più occasioni, il suo desiderio di rimanere ancora a Milano. Ricordiamo che il riscatto fissato dalla Roma sui circa 6 milioni di euro potrà essere esercitato tra il 16 e il 18 giugno. Per farlo scattare serve solo una pec da parte dell'Inter alla Roma: non è ancora stata spedita, ma è questione di poco. L'esterno polacco è atteso, quindi, in America per il Mondiale per il club 2025. Avventura iniziata proprio oggi visto che la formazione di Chivu è partita questa mattina dall'aeroporto di Malpensa alla volta di Los Angeles, la città che ospiterà il primo match dei nerazzurri nella competizione. La squadra si allenerà nei prossimi giorni al campus della Università della California di Los Angeles (UCLA), per preparare il debutto nel Mondiale per Club, in programma martedì 17 giugno alle ore 18 (orario locale, quando in Italia saranno le 03 del 18 giugno) al Rose Bowl Stadium contro i messicani del Monterrey. Il 21 giugno poi l'Inter scenderà in campo per la seconda giornata del Gruppo E al Lumen Field di Seattle con gli Urawa Red Diamonds alle 12 ora locale, quando in Italia saranno le 21:00. Il girone si chiuderà sempre al Lumen Field di Seattle con la sfida tra Inter e River Plate: il match è in programma il 25 giugno alle 18 ora locale, quando in Italia saranno le 3 di notte del giorno dopo.