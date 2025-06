Svilar, si avvicina la firma con la Roma: la nuova offerta può essere decisiva

ROMA - Anversa è la sua casa, lì Mile Svilar è cresciuto e ha conosciuto quella che da poco tempo è diventata sua moglie. Lì nascerà il suo primogenito, lì adesso sta trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia aspettando il lieto evento. Come? Riposandosi e trascorrendo le giornate insieme alla sua June, ma sempre con un pensiero rivolto a quella che è diventata la sua seconda casa, Roma. E pazienza se sono trascorse soltanto due settimane dalla fine del campionato, il giallorosso è già proiettato alla prossima stagione e a mantenere quella nomina di miglior portiere della Serie A che lo ha ripagato di tutti i sacrifici degli ultimi anni. Così Svilar si è già rimesso al lavoro sempre ad Anversa, in quella palestra - anzi, un vero e proprio laboratorio - che lo segue da anni e che lo mantiene al massimo sia atleticamente che mentalmente. Un preparatore lo segue passo dopo passo nel suo lavoro quasi quotidiano per restare in forma allenandosi nel modo giusto, sfruttando le sedute anche come valvola di sfogo dallo stress. E con un bambino in arrivo, tra emozione e tensione, di stress ce ne è parecchio. Di certo Svilar deve ringraziare Ranieri per avergli tolto quello lavorativo, per una situazione legata al rinnovo che sta facendo parlare e discutere da tempo un po’ tutti, club, entourage e gli stessi tifosi che tanto stanno spingendo per arrivare alla fumata bianca.