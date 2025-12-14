Dovbyk, Ferguson e Bailey: le decisioni della Roma per il futuro

ROMA - Attacco girevole. Mai come stavolta. Siamo davanti a un nuovo inizio o si va di corsa verso un addio? La sabbia nella clessidra sta per finire: il fischio d'inizio di Roma-Como, del resto, è ormai imminente. E l'emergenza è volata via perché Ferguson, Dovbyk e Bailey sono a disposizione. Tutti e tre, reduci da infortuni più o meno pesanti e da un ambientamento complicato al gioco di Gasperini, cercano minuti preziosi per conquistare la fiducia dell'allenatore, ma anche per mettersi in mostra in vista del mercato di gennaio. In un reparto falcidiato da problemi fisici e immobilizzato da carenze strutturali, le ultime partite dell'anno solare sembrano decisive per il futuro del parco attaccanti. Insomma, gol o assist potrebbero allungare la vita a Ferguson, Dovbyk e Bailey dalle parti dell'Olimpico, ma anche accorciarla.