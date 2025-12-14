Dovbyk, Ferguson e Bailey: le decisioni della Roma per il futuro
ROMA - Attacco girevole. Mai come stavolta. Siamo davanti a un nuovo inizio o si va di corsa verso un addio? La sabbia nella clessidra sta per finire: il fischio d'inizio di Roma-Como, del resto, è ormai imminente. E l'emergenza è volata via perché Ferguson, Dovbyk e Bailey sono a disposizione. Tutti e tre, reduci da infortuni più o meno pesanti e da un ambientamento complicato al gioco di Gasperini, cercano minuti preziosi per conquistare la fiducia dell'allenatore, ma anche per mettersi in mostra in vista del mercato di gennaio. In un reparto falcidiato da problemi fisici e immobilizzato da carenze strutturali, le ultime partite dell'anno solare sembrano decisive per il futuro del parco attaccanti. Insomma, gol o assist potrebbero allungare la vita a Ferguson, Dovbyk e Bailey dalle parti dell'Olimpico, ma anche accorciarla.
Possibile un ritorno in Premier League per Ferguson
Il giovane irlandese, arrivato in prestito (3 milioni di euro) con diritto di riscatto dal Brighton, ha vissuto una stagione tra ombre e qualche sprazzo di luce, vedi in primis la fresca doppietta contro il Celtic. L'impatto è stato notevole, ma poi gli è mancato il gol, arrivato per la prima volta contro la Cremonese (era fine novembre). Le voci di un possibile ritorno anticipato in Premier League non si sono spente dopo la prova d'orgoglio in Europa League: l'interruzione del prestito è ancora una strada percorribile. Anche perché al Brighton farebbe comodo il rientro alla base di Evan. L'ha lasciato intendere Hurzeler, l'allenatore degli inglesi, che di recente ha perso per infortunio la punta Tzimas: «Cercheremo di migliorare la squadra, dobbiamo capire quali cambiamenti vogliamo fare. Ferguson? Vedremo».
Dovbyk piace al Fenerbahce
Artem ha faticato a trovare la rete con regolarità da quando è sbarcato a Roma, soprattutto nelle partite che contano. Recuperato in anticipo rispetto alle previsioni da una lesione del tendine del retto femorale, sul suo futuro aleggia l'interesse concreto del Fenerbahce: il club turco, alla ricerca di un bomber per rinforzare l'attacco, lo ha inserito tra i principali obiettivi per il mercato invernale. Per Dovbyk, quindi, i prossimi impegni saranno una doppia vetrina: per Gasperini e per i potenziali acquirenti all'estero. Certo, l'ucraino è un patrimonio della Roma. È stato pagato tanto per strapparlo al Girona, per la precisione 38 milioni bonus inclusi. Traduzione: una cessione sarà presa in considerazione solamente se il Fenerbahce sarà disposto ad aprire il portafoglio.
Bailey, sfortunato il suo inizio con la Roma
La sua avventura a Roma è iniziata malissimo: prima palla toccata a Trigoria e subito in infermeria. L'esterno, arrivato in prestito dall'Aston Villa, è stato uno dei colpi estivi più suggestivi, ma i continui stop lo hanno limitato parecchio. Forse sarà ricordato solo come il primo giocatore della Giamaica a vestire la maglia della Roma. Sulla carta Bailey porta velocità e dribbling, qualità che Gasperini apprezza tantissimo, ma finora il suo apporto alla causa giallorossa è stato praticamente inesistente. Tanto che il suo agente lo ha offerto a diversi club in Portogallo (al Benfica ma Mou ha detto no), Spagna e Germania, alla ricerca di una soluzione che gli garantisca più minuti, magari anche felicità e maggiore fortuna.
ROMA - Attacco girevole. Mai come stavolta. Siamo davanti a un nuovo inizio o si va di corsa verso un addio? La sabbia nella clessidra sta per finire: il fischio d'inizio di Roma-Como, del resto, è ormai imminente. E l'emergenza è volata via perché Ferguson, Dovbyk e Bailey sono a disposizione. Tutti e tre, reduci da infortuni più o meno pesanti e da un ambientamento complicato al gioco di Gasperini, cercano minuti preziosi per conquistare la fiducia dell'allenatore, ma anche per mettersi in mostra in vista del mercato di gennaio. In un reparto falcidiato da problemi fisici e immobilizzato da carenze strutturali, le ultime partite dell'anno solare sembrano decisive per il futuro del parco attaccanti. Insomma, gol o assist potrebbero allungare la vita a Ferguson, Dovbyk e Bailey dalle parti dell'Olimpico, ma anche accorciarla.
Possibile un ritorno in Premier League per Ferguson
Il giovane irlandese, arrivato in prestito (3 milioni di euro) con diritto di riscatto dal Brighton, ha vissuto una stagione tra ombre e qualche sprazzo di luce, vedi in primis la fresca doppietta contro il Celtic. L'impatto è stato notevole, ma poi gli è mancato il gol, arrivato per la prima volta contro la Cremonese (era fine novembre). Le voci di un possibile ritorno anticipato in Premier League non si sono spente dopo la prova d'orgoglio in Europa League: l'interruzione del prestito è ancora una strada percorribile. Anche perché al Brighton farebbe comodo il rientro alla base di Evan. L'ha lasciato intendere Hurzeler, l'allenatore degli inglesi, che di recente ha perso per infortunio la punta Tzimas: «Cercheremo di migliorare la squadra, dobbiamo capire quali cambiamenti vogliamo fare. Ferguson? Vedremo».