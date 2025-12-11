- 6'L. Scales (Aut.)
Celtic-Roma diretta, segui la partita di Europa League oggi LIVE
GLASGOW (SCOZIA) - Dopo la dolorosa sconfitta di Cagliari, la Roma è pronta a voltare pagina per compiere un altro passo verso la qualificazione in Europa League. Reduci da due successi consecutivi, contro i Rangers in trasferta e contro il Midtjylland all'Olimpico, i giallorossi fanno ritorno a Glasgow per affrontare oggi (11 dicembre, ore 21) il Celtic di Nancy, attualmente a -2 dalla squadra di Gasperini. Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
21:01
1' - Iniziata la sfida tra Celtic e Roma
Iniziata la sfida tra Celtic e Roma a Glasgow: a muovere il primo pallone gli scozzesi. Prima del calcio d'inizio c'è stato un ricordo per l'ex attaccante del Celtic e della Scozia John 'Dixie' Deans, scomparso all'inizio di questa settimana all'età di 79 anni. "Deans - si legge sul sito della 'Uefa' -, soprannominato così in onore dell'ex attaccante dell'Everton e della nazionale inglese Dixie Dean, segnò 124 gol in 184 presenze con gli 'Hoops' tra il 1971 e il 1976".
20:58
Squadre schierate in campo: tra poco via al match
Celtic e Roma sono schierate in campo al 'Celtic Park': tra poco via alla sfida valida per la fase campionato di Europa League.
20:48
Riscaldamento in corso per scozzesi e giallorossi
Celtic e Roma stanno ultimando il riscaldamento prima di sfidarsi nell'atteso match di Europa League a Glasgow. Il fischio d'inizio alle ore 21.
20:39
Al 'Celtic Park' arbitra Kovacs: quattro i precedenti con la Roma
Toccherà all'esperto Istvan Kovacs dirigere la sfida di Europa League tra Celtic e Roma a Glasgow: quattro i precedenti con l'arbitro rumeno per i giallorossi… TUTTI I DETTAGLI
20:27
Massara sul mercato: "Ecco il tipo di attaccante che cerchiamo"
Dopo Pisilli anche Frederic Massara ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' a poco più di mezzora dal via di Celtic-Roma (inizio alle ore 21): "I cinque cambi di formazione di Gasperini? Abbiamo bisogno di forze fresche in un periodo intenso di partite", ha detto il direttore sportivo giallorosso. Così sull'occasione concessa da Gasperini a Ferguson e Pisilli, che partiranno titolari dopo un avvio di stagione per motivi diversio difficile: "Il primo è arrivato a fine mercato e un periodo di adattamento serve, poi ha avuto un paio di infortuni ma ora speriamo che trovi continuità e la via del gol. Pisilli ha trovato meno spazio perché lì in mezzo c'è tanta concorrenza, ma sappiamo di poter contare su di lui già a partite da stasera". Risposta finale sul mercato: "Zirkzee? Si accostano tanti nomi alla Roma e non solo alla Roma, Il mercato di riparazione è sempre complicato. Se ci saranno occasioni per migliorare davvero l'organico o portare varianti tattiche al tecnico ci faremo trovare pronti. Di Zirkzee ad esempio si è iniziato a parlare perché giocava poco e invece ora sta trovando più spazio nel Manchester United. Se deve arrivare un attaccante deve essere più forte e con caratteristiche complementari a quelli che abbiamo".
20:14
Pisilli titolare: "Prima viene la Roma, poi il singolo"
Niccolò Pisilli ai microfoni di 'Sky Sport' prima della partita del Celtic Park, in cui partirà tra i titolari dopo aver trovato fin qui poco spazio: "Una partita molto importante per la Roma - ha detto il 21enne centrocampista giallorosso -, prima viene la squadra e poi il singolo. Io spero di giocare bene per aiutare la squadra a ottenere il successo. Io in coppia con El Aynaoui? Ho la fortuna di avere come compagni tanti centrocampisti fortissimi e con chiuque si gioca va bene". Così su Ferguson, anche lui titolare in attacco: "Lo vediamo in allenamento e abbiamo fiducia in lui. Speriamo che sia la sua serata".
20:04
Atmosfera da brividi al 'Celtic Park': attesi 55mila spettatori
Attese 55.500 persone al Celtic Park, tra cui 2.500 tifosi giallorossi che sperano di vedere i loro beniamini realizzare una rara doppietta a Glasgow, dopo aver battuto i Rangers per 2-0 a 'Ibrox' il mese scorso.
19:51
Celtic-Roma: le formazioni ufficiali
CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren. All. Nancy
A disposizione: Sinisalo, Doohan, Balikwisha, McCowan, Iheanacho, Kenny, Paulo Bernardo, Murray, Donovan, Ralston.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini
A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Cristante, Pellegrini, Tsimikas, Koné, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Wesley, Ghilardi.
19:44
Roma, il Boca Juniors continua a tentare Dybala
Non si placano le voci di mercato su Paulo Dybala, fantasista della Roma che nelle ore precedenti alla sfida di Europa League in casa del Celtic è stato ancora una volta accostato al Boca Juniors. Il club argentino dove gioca il suo amico e connazionale Paredes vorrebbe anche la 'Joya' alla 'Bombonera'. TUTTI I DETTAGLI
19:36
Con che maglia scenderà in campo la Roma al Celtic Park
Al Celtic Park la Roma scenderà con i colori giallorossi della prima maglia, come mostrato dal club sui social a poco più di un'ora dal via della sfida di Europa League contro il Celtic a Glasgow (inizio alle ore 21).
19:30
Celtic, Nancy e la stima per Gasperini: "Sono emozionato..."
Sulla panchina del Celtic da pochi giorni, prima della sfida di Europa League contro la Roma il tecnico degli scozzesi Nancy ha avuto parole di elogio per il collega giallorosso Gasperini: "Sono emozionato, lo studio da anni...". LEGGI TUTTO
19:18
Roma, all-in sull’Europa League: gli ottavi regalano la punta
Passare direttamente il turno in Europa League garantirebbe alla Roma oltre 20 milioni da investire sul mercato per un attaccante. Gasperini sogna Zirkzee: "Poco da Ferguson, deve dare di più". APPROFONDISCI
19:07
Sorpresa Roma: niente Dybala, Gasperini dà fiducia a Ferguson
Sorpresa in casa Roma, dove Gasperini ha sciolto gli ultimi dubbi per sfida contro il Celtic: Dybala dovrebbe partire dalla panchina, con Ferguson titolare. TUTTI I DETTAGLI
19:00
Celtic-Roma, come seguire in tv la sfida di Glasgow
Alle ore 21 al Celtic Park andrà in scena Celtic-Roma, con i giallorossi di Gasperini a caccia di riscatto dopo il ko di Cagliari, ma anche di conferme in Europa League dopo i successi su Rangers e Midtjylland. Ecco come seguire in tv la sfida di Glasgow.
Celtic Park - Glasgow, Scozia