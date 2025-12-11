Celtic-Roma diretta, segui la partita di Europa League oggi LIVE

20:39

Al 'Celtic Park' arbitra Kovacs: quattro i precedenti con la Roma

Toccherà all'esperto Istvan Kovacs dirigere la sfida di Europa League tra Celtic e Roma a Glasgow: quattro i precedenti con l'arbitro rumeno per i giallorossi… TUTTI I DETTAGLI

20:27

Massara sul mercato: "Ecco il tipo di attaccante che cerchiamo"

Dopo Pisilli anche Frederic Massara ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' a poco più di mezzora dal via di Celtic-Roma (inizio alle ore 21): "I cinque cambi di formazione di Gasperini? Abbiamo bisogno di forze fresche in un periodo intenso di partite", ha detto il direttore sportivo giallorosso. Così sull'occasione concessa da Gasperini a Ferguson e Pisilli, che partiranno titolari dopo un avvio di stagione per motivi diversio difficile: "Il primo è arrivato a fine mercato e un periodo di adattamento serve, poi ha avuto un paio di infortuni ma ora speriamo che trovi continuità e la via del gol. Pisilli ha trovato meno spazio perché lì in mezzo c'è tanta concorrenza, ma sappiamo di poter contare su di lui già a partite da stasera". Risposta finale sul mercato: "Zirkzee? Si accostano tanti nomi alla Roma e non solo alla Roma, Il mercato di riparazione è sempre complicato. Se ci saranno occasioni per migliorare davvero l'organico o portare varianti tattiche al tecnico ci faremo trovare pronti. Di Zirkzee ad esempio si è iniziato a parlare perché giocava poco e invece ora sta trovando più spazio nel Manchester United. Se deve arrivare un attaccante deve essere più forte e con caratteristiche complementari a quelli che abbiamo".

20:14

Pisilli titolare: "Prima viene la Roma, poi il singolo"

Niccolò Pisilli ai microfoni di 'Sky Sport' prima della partita del Celtic Park, in cui partirà tra i titolari dopo aver trovato fin qui poco spazio: "Una partita molto importante per la Roma - ha detto il 21enne centrocampista giallorosso -, prima viene la squadra e poi il singolo. Io spero di giocare bene per aiutare la squadra a ottenere il successo. Io in coppia con El Aynaoui? Ho la fortuna di avere come compagni tanti centrocampisti fortissimi e con chiuque si gioca va bene". Così su Ferguson, anche lui titolare in attacco: "Lo vediamo in allenamento e abbiamo fiducia in lui. Speriamo che sia la sua serata".

20:04

Atmosfera da brividi al 'Celtic Park': attesi 55mila spettatori

Attese 55.500 persone al Celtic Park, tra cui 2.500 tifosi giallorossi che sperano di vedere i loro beniamini realizzare una rara doppietta a Glasgow, dopo aver battuto i Rangers per 2-0 a 'Ibrox' il mese scorso.