Corsa al quinto posto in Champions: la posizione dell'Italia nel ranking dopo Roma, Bologna e Fiorentina
L'infrasettimanale delle copee europee si chiude con delle ottime notizie per l'Italia. Dopo i risultati in Champions League (due vittorie e due sconfitte, le squadre italiane impegnate in Europa e Conference League vincono tutte e tre. La Roma espugna con facilità il Celtic Park, la Fiorentina torna a vincere e batte la Dinamo Kiev al Franchi, mentre il Bologna in rimonta ha battuto il Celta Vigo. Una serata positiva che influenza anche il ranking delle federazioni, decisivo per la corsa al quinto posto in Champions League. Le federazioni che chiuderanno la stagione nelle prime due posizioni, potranno mandare una squadra aggiuntiva nella massima competizione europea. L'Italia rimane al terzo posto, con l'Inghilterra prima e la Germania seconda a +0,6 punti di distanza dall'Italia. Alle spalle dell'Italia ci sono Spagna e Portogallo, entrambe a 0,4 di distanza. La situazione sostanzialmente non cambia molto dato che anche i tedeschi escono imbattuti da tutte e tre le rispettive partite. In Europa League lo Stoccarda ha battuto per 4-1 il Maccabi Tel Aviv e il Friburgo ha vinto 1-0 contro il Fenerbahce. Mentre in Conference League il Mainz non va oltre il pareggio contro il Lech Poznan: 1-1 in Polonia.
Ranking Uefa 2025-26, la classifica aggiornata
Di seguito il ranking Uefa aggiornato dopo le partite della 6ª giornata di Europa League e della 5ª di Conference League:
- Inghilterra 13.166 (9 squadre iscritte alle coppe europee/9 squadre ancora in corsa)
- Germania 11.660 (7/7)
- Italia 11.071 (7/7)
- Spagna 10.609 (8/8)
- Portogallo 10.600 (4/5)
- Polonia 1.406 (4/4)
- Francia 10.214 (7/7)
- Cipro 10.000 (3/4)
- Danimarca 9.500 (2/4)
- Grecia 8.425 (4/5)