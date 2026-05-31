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Da Freuler a Kessié, affari d'oro tra gli svincolati per la Roma: tutti i nomi

I giallorossi valuteranno anche la lista dei 'free agenti' e i grandi profili non mancano: i dettagli
Giorgio Marota
3 min
TagsRomaCalciomercato

ROMA -  Ci sono i grandi magazzini e il mercato delle pulci, le boutique nelle quali si può entrare soltanto staccando assegni milionari e i luoghi popolari in cui si può andare a caccia di occasioni succose a basso prezzo. Per l’intera durata della sessione estiva la Roma resterà vigile su entrambi i fronti: da una parte proverà a consegnare a Gasp tre titolari da 20-30 milioni l’uno, dall’altra tenterà di completare la rosa con gli innesti giusti, senza svenarsi in commissioni o premi alla firma come si fa di questi tempi, valutando i parametri zero.

Roma, tutti i profili

Su quest’ultimo fronte c’è parecchio fermento. Remo Freuler, ad esempio, aspetterebbe soltanto il “via libera”, una volta conclusa l’avventura con il Bologna, per tornare ad abbracciare Gasperini, il tecnico con cui ha lavorato a lungo all’Atalanta. Lo svizzero non sarebbe un inamovibile, però a 34 anni potrebbe diventare il classico “usato sicuro”, con quella dose di esperienza anche in campo europeo che non guasta affatto. Tra i “free agent” c’è anche Kessie, un altro di quei calciatori forgiati negli anni dal metodo Gasp: il ricco contratto in Arabia di Frank si esaurirà tra pochi giorni. Anche lui può essere un’occasione, ovviamente se decidesse di tornare a ragionare su cifre “italiane” dimenticando la ricchezza saudita.

Per la fascia Dodo e Carlos Augusto sono in cima alle preferenze del tecnico. Ma gli osservatori della società avrebbero redatto un reportage piuttosto accurato anche di Tyrell Malacia, 26 anni, terzino sinistro olandese (come Malen) che il Manchester United, prima di sottoutilizzare, ha pagato quasi 20 milioni nel 2022 dal Feyenoord. Ha tanta voglia di rilanciarsi dopo una stagione negativa.

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