Lo spiraglio per Greenwood: il Marsiglia ha grossi debiti

ROMA - Il Marsiglia ha guai grossi, molto più seri di quelli giallorossi: un buco di 157 milioni in tre anni, da appianare possibilimente tramite delle cessioni. E questa storia è arrivata fino a Roma, dove il nome di Greenwood continua a solleticare la fantasia di Gasperini. Il Manchester ha diritto al 40% sulla futura rivendita del calciatore, ecco perché i francesi chiedono almeno 50 milioni. Ma sulla cifra si può lavorare, ne sono convinti tutti gli operatori di mercato, anche i turchi del Fenerbahçe che sembrano pronti a sferrare un assalto, e un tentativo da Trigoria lo faranno. Portare Greenwood, e magari abbinargli Brandt, prelevabile a zero dal Dortmund, oltre che Alajbegovic, il diciottenne bosniaco che ha fatto impazzire l’Italia nella funesta notte di Zenica (costa 25 milioni), non è utopia.