Greenwood e Alajbegovic le priorità, Gasperini freme: alla Roma servono rinforzi da Champions

Una coppia per cambiare volto alla Roma. Una coppia per riportare qualità, strappi e imprevedibilità in un reparto che nella passata stagione ha faticato tanto, troppo, tra infortuni e prestazioni deludenti. Mason Greenwood e Kerim Alajbegovic sono i nomi che infiammano il mercato romanista e che alimentano le ambizioni di Gasperini, sempre più determinato a costruire una trequarti capace di competere ai massimi livelli. Un reparto da Champions, un reparto da scudetto. Il grande pallino del tecnico resta Greenwood. Gasp ne va pazzo per le sue caratteristiche offensive, per il suo gioco totale sia col destro che col sinistro, per i suoi dribbling secchi e la visione di gioco. Gasp ne va pazzo e quindi continua a spingere per portarlo nella Capitale, mentre Ryan Friedkin è pronto a garantire due colpi di alto profilo per soddisfare le richieste del nuovo allenatore. L’annuncio di D’Amico come nuovo direttore sportivo, atteso tra oggi e domani, rappresenterà il via libera definitivo all’assalto romanista. Il Marsiglia, che per difficoltà economiche ha bisogno di fare cassa, valuta il giocatore 50 milioni di euro, una cifra influenzata anche dal 40% sulla futura rivendita che spetta al Manchester United. La Roma prova a limare la richiesta fino a quota 40 milioni, ma il corteggiamento è già entrato nel vivo. Sul talento inglese c’è anche il Fenerbahce, pronto a ricoprirlo d’oro. Ma al momento la priorità del giocatore sembra essere quella di restare nel grande calcio europeo e soprattutto in una squadra che abbia la Champions garantita. Il club turco, infatti, dovrà passare attraverso un preliminare e non ha ancora la certezza di partecipare alla massima competizione continentale. Greenwood sarebbe quel colpo che per talento e qualità farebbe fare un passo avanti decisivo e fondamentale nelle ambizioni del club. Un’operazione non semplice, complessivamente da quasi 100 milioni tra cartellino e ingaggio lordo, ma sarebbe un investimento per il presente e per il futuro.