Greenwood e Alajbegovic le priorità, Gasperini freme: alla Roma servono rinforzi da Champions
Una coppia per cambiare volto alla Roma. Una coppia per riportare qualità, strappi e imprevedibilità in un reparto che nella passata stagione ha faticato tanto, troppo, tra infortuni e prestazioni deludenti. Mason Greenwood e Kerim Alajbegovic sono i nomi che infiammano il mercato romanista e che alimentano le ambizioni di Gasperini, sempre più determinato a costruire una trequarti capace di competere ai massimi livelli. Un reparto da Champions, un reparto da scudetto. Il grande pallino del tecnico resta Greenwood. Gasp ne va pazzo per le sue caratteristiche offensive, per il suo gioco totale sia col destro che col sinistro, per i suoi dribbling secchi e la visione di gioco. Gasp ne va pazzo e quindi continua a spingere per portarlo nella Capitale, mentre Ryan Friedkin è pronto a garantire due colpi di alto profilo per soddisfare le richieste del nuovo allenatore. L’annuncio di D’Amico come nuovo direttore sportivo, atteso tra oggi e domani, rappresenterà il via libera definitivo all’assalto romanista. Il Marsiglia, che per difficoltà economiche ha bisogno di fare cassa, valuta il giocatore 50 milioni di euro, una cifra influenzata anche dal 40% sulla futura rivendita che spetta al Manchester United. La Roma prova a limare la richiesta fino a quota 40 milioni, ma il corteggiamento è già entrato nel vivo. Sul talento inglese c’è anche il Fenerbahce, pronto a ricoprirlo d’oro. Ma al momento la priorità del giocatore sembra essere quella di restare nel grande calcio europeo e soprattutto in una squadra che abbia la Champions garantita. Il club turco, infatti, dovrà passare attraverso un preliminare e non ha ancora la certezza di partecipare alla massima competizione continentale. Greenwood sarebbe quel colpo che per talento e qualità farebbe fare un passo avanti decisivo e fondamentale nelle ambizioni del club. Un’operazione non semplice, complessivamente da quasi 100 milioni tra cartellino e ingaggio lordo, ma sarebbe un investimento per il presente e per il futuro.
C'è sempre Alajbegovic
A Trigoria si guarda oltre tra nomi e ambizioni. Perché il progetto immaginato da Gasp - che freme per avere un quadro chiaro sul ritiro di agosto all'estero, ancora non pienamente definito - e condiviso dalla proprietà prevede una trequarti completamente rinnovata. Da una parte l’esperienza e la qualità immediata di Greenwood, dall’altra il talento purissimo di Alajbegovic, gioiello del Bayer Leverkusen valutato circa 25 milioni. Un investimento complessivo tra i due che potrebbe arrivare a sfiorare gli 80 milioni di euro soltanto per i cartellini. Il giovane talento continua a guardare verso Roma. La sua volontà è chiara e il padre-agente aspetta nuovi contatti dal club per provare a trasformare il forte gradimento in trattativa concreta. Sarebbe un’operazione perfettamente in linea con la filosofia e la strategia dei Friedkin, orientata a investire su profili in grado di aumentare nel tempo il valore patrimoniale della rosa. La sensazione è che il mercato della Roma sulla trequarti stia entrando nella sua fase più calda. Gasperini spinge, D’Amico è pronto a entrare ufficialmente in scena e la trequarti resta la priorità assoluta. L’obiettivo è chiaro: regalare al tecnico due interpreti di livello assoluto, uno a destra e uno a sinistra, per accendere definitivamente il motore offensivo di una Roma che vuole smettere di rincorrere e tornare a correre davanti a tutti.