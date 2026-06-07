Fenerbahce, Hakan Safi perde le elezioni: aveva promesso di acquistare Greenwood

Si sono concluse le elezioni presidenziali al Fenerbahce . Ad aggiudicarsi il titolo di nuovo presidente del club turco è stato Aziz Yldrim , che ha battuto tutti i principali concorrenti che si erano candidati per diventare numeri uno della società.

Hakan Safi perde le elezioni

Tra questi anche Hakan Safi, che aveva indicato in Mason Greenwood uno dei rinforzi che avrebbe portato in Turchia in caso di elezione a presidente del Fenerbahce. La sconfitta nelle elezioni e il successo di Yldrim ha cambiato in modo significativo lo scenario e può essere considerata una buona notizia in casa Roma.

Greenwood, la Roma resta in corsa

I giallorossi potrebbero infatti ritrovarsi una candidata in meno nella corsa al talentuoso esterno inglese. Uno degli obiettivi del club in vista della prossima stagione. Un'operazione complessa ma che, alla luce degli ultimi aventi, è da considerarsi ancora fattibile.