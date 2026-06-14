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Per Greenwood la Roma mette sul piatto 40 milioni: il piano dei Friedkin per il Marsiglia

In casa giallorossa tutto su Mason che spinge per arrivare nella Capitale: ecco la proposta
Jacopo Aliprandi
4 min
TagsRomaMercatoGreenwood

Mason Greenwood continua ad aspettare. Aspetta la Roma, aspetta quella telefonata destinata a cambiare il corso della sua estate, aspetta che l’interesse manifestato dai Friedkin si trasformi finalmente in una trattativa concreta. Sono passati ventuno giorni dalla fine del campionato e la nuova Roma è ancora - inevitabilmente - un cantiere aperto. I dirigenti stanno lavorando su più tavoli, costruendo strategie e valutando tempi e opportunità. Nel frattempo Greenwood resta alla finestra, consapevole di essere un obiettivo reale e apprezzato dalla proprietà americana. Ma nel calcio l’attesa è spesso un’arma a doppio taglio: più passano i giorni e più cresce il rischio che altri club possano inserirsi nei contatti già avviati tra la Roma e il padre-agente del calciatore. Il talento inglese continua ad avere un richiamo internazionale fortissimo, ecco perché a Trigoria vogliono muoversi con decisione nei prossimi giorni. Il piano è pronto e prevede la prima vera offensiva da presentare al Marsiglia già la prossima settimana. L’obiettivo è chiaro: provare a chiudere l’operazione entro la fine del mese, sfruttando anche le esigenze di bilancio del club francese.

La mossa della Roma per arrivare a Greenwood

La richiesta iniziale del Marsiglia resta elevata: 55 milioni di euro, bonus inclusi. Tanti, ma non troppi, perché tra gli addetti ai lavori c’è una convinzione sempre più diffusa: il potenziale di Mason è superiore alla cifra richiesta. Chi riuscirà a portarlo a casa oggi potrebbe ritrovarsi tra le mani un patrimonio tecnico ed economico destinato a crescere ancora. Per questo i Friedkin stanno preparando una proposta studiata nei dettagli. Sul tavolo arriverà un’offerta da 40 milioni di euro, bonus inclusi, accompagnata da una percentuale importante sulla futura rivendita del giocatore, anche superiore al 10%. Non solo. La formula prevederebbe un prestito oneroso già importante di (almeno) 5 milioni di euro, corredato da obbligo di riscatto a 25 al verificarsi della prima presenza, più altri 10 milioni di bonus garantiti, assicurati. Una soluzione pensata per gestire al meglio l’impatto dell’operazione sui bilanci, una struttura complessa ma costruita per avvicinare le esigenze delle due società, anche quella del Marsiglia che dovrà versare al Manchester United il 40% della futura rivendita del giocatore. Basterà la formula e l’investimento per convincere i francesi? Adesso la palla passa ai Friedkin, al quale è stato offerto Pulisic da intermediari come alternativa all’inglese. Greenwood continua ad aspettare, ma l’attesa potrebbe essere vicina alla conclusione. La prossima settimana si annuncia importante: sarà il momento in cui l’interesse dovrà lasciare spazio ai fatti. E in una sessione di mercato che deve ancora entrare nel vivo, il nome dell’inglese è già diventato il più caldo dell’estate romanista.  

 

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