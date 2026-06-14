Per Greenwood la Roma mette sul piatto 40 milioni: il piano dei Friedkin per il Marsiglia

Mason Greenwood continua ad aspettare. Aspetta la Roma, aspetta quella telefonata destinata a cambiare il corso della sua estate, aspetta che l’interesse manifestato dai Friedkin si trasformi finalmente in una trattativa concreta. Sono passati ventuno giorni dalla fine del campionato e la nuova Roma è ancora - inevitabilmente - un cantiere aperto. I dirigenti stanno lavorando su più tavoli, costruendo strategie e valutando tempi e opportunità. Nel frattempo Greenwood resta alla finestra, consapevole di essere un obiettivo reale e apprezzato dalla proprietà americana. Ma nel calcio l’attesa è spesso un’arma a doppio taglio: più passano i giorni e più cresce il rischio che altri club possano inserirsi nei contatti già avviati tra la Roma e il padre-agente del calciatore. Il talento inglese continua ad avere un richiamo internazionale fortissimo, ecco perché a Trigoria vogliono muoversi con decisione nei prossimi giorni. Il piano è pronto e prevede la prima vera offensiva da presentare al Marsiglia già la prossima settimana. L’obiettivo è chiaro: provare a chiudere l’operazione entro la fine del mese, sfruttando anche le esigenze di bilancio del club francese.