Salernitana, Ribery scatta subito. Simy cerca il riscatto

Davide Nicola ha portato a Jenbach ventotto calciatori. C’è anche Gyomber , che tuttavia si dovrà sottoporre a fisioterapia per l’infortunio al tendine di Achille. Arrivo a Innsbruck con qualche brivido per le turbolenze dovute al maltempo. Allo Schwarzbrunn Hotel il gruppo è giunto poco prima delle 14, sono 58 le camere prenotate per calciatori e staff, tutte singole. Nel tardo pomeriggio subito in campo per il primo allenamento sotto lo sguardo attento di qualche tifoso della Salernitana che lavora in Austria. Ed il pallone ha subito fatto la sua comparsa. Tra i convocati non c’è Mikael , sembra di nuovo in sovrappeso . Il brasiliano è rimasto a Salerno. E non c’è ovviamente Ederson , ormai pronto ad aggregarsi all’ Atalanta . Arriverà presto Matteo Lovato . E dovrebbe arrivare anche Caleb Okoli . Lassana Coulibaly e Veseli si aggregheranno la prossima settimana potendo beneficiare di un prolungamento delle vacanze per gli impegni con le rispettive Nazionali. Tra i calciatori rientrati dai prestiti ci sono, tra gli altri, Bogdan, Mantovani, Cavion, Iannoni, Kristoffersen e soprattutto Simy .

Simy verso il riscatto?

Tutti dovrebbero lasciare la Salernitana nelle prossime settimane, non Simy. Il nigeriano è reduce da una stagione fallimentare tra Salerno e Parma. Eppure, due anni fa aveva segnato 20 gol in A. Davide Nicola lo conosce bene, lo ha avuto alle sue dipendenze a Crotone. Ed è probabile che gli darà una chance. Simy si è sicuramente svalutato rispetto alla scorsa estate, ha un ingaggio piuttosto elevato e allora potrebbe essere molto più funzionale tentare di recuperarlo. Se le cose non dovessero andare bene, ci sarebbe poi la finestra di mercato di gennaio per collocarlo altrove. Ma è chiaro che molto dipenderà da questo ritiro in Austria e dall’approccio che Simy avrà. Ieri Nicola ha parlato a lungo con lui, anche sul finire dell’allenamento. Per ora, in attesa di Botheim (ieri è giunto a Capodichino, dopo le visite mediche raggiungerà i compagni in Austria) e Valencia, l’attaccante di punta, Ribery a parte, è proprio l’ex Crotone.

Tutti per Ribery

Molti sportivi locali hanno seguito con curiosità l’allenamento della Salernitana. L’attenzione di tutti era proprio per Franck Ribery, il campione francese che ha vinto tutto quello che si poteva col Bayern Monaco. «È un campione e basta. E un campione può sempre dare qualcosa di importante», ha detto De Sanctis in conferenza stampa. Ribery si è presentato in ritiro in ottime condizioni ed è apparso particolarmente motivato.



Abbonamenti al via. È scattata ieri a mezzogiorno la campagna abbonamenti della Salernitana, con la prelazione riservata ai possessori della Granata Card ed a quanti l’anno scorso hanno sottoscritto i mini-abbonamenti. La prelazione terminerà il 10 luglio. Molti tifosi hanno mostrato malcontento sui social perché, sottoscrivendo l’abbonamento online, è stato registrato un aumento di prezzo dovuto a commissioni stabilite dalla piattaforma web. Inoltre, gli abbonamenti per la Tribuna Centrale sono risultati quasi subito non più disponibili.