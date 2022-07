Salernitana, il prossimo colpo è Bradaric dal Lille

SALERNO - Innesti in difesa per la Salernitana, con Lorenzo Pirola in arrivo dall’Inter. È stato definito l’accordo con il club nerazzurro (prestito con obbligo di riscatto alla 20esima presenza, sui 4 milioni) e anche quello per il giocatore. E non finisce qui, nell’incontro di ieri tra Morgan De Sanctis e l’agente di Federico Bonazzoli, Tullio Tinti, è stata alzata l’offerta all’attaccante fino a 1,5 milioni a stagione. È davvero vicino Domogoj Bradaric, mentre manca poco per l’arrivo di Diego Valencia: il nuovo rinforzo dei campani sbarcherà in Italia ad inizio della prossima settimana. Ieri ufficializzato Erik Botheim.