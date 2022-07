Salernitana, sprint per Djuricic. Con Bonazzoli c'è l'intesa

SALERNO - I campani, intanto, aspettano Federico Bonazzoli. Raggiunta l’intesa con la Sampdoria, il club granata attende il sì del calciatore a cui ha proposto un ingaggio di 1,5 milioni. "Penso che si possa trovare un accordo", dice l’ad Maurizio Milan a Radio Bussola. Più difficile convincere Morten Thorsby, corteggiato dall’Union Berlino. Sprint per Filip Djuricic, appena svincolatosi dal Sassuolo e già nel mirino di Torino e Sampdoria. I buoni rapporti tra il presidente Iervolino e quello del Lilla, Olivier Letang, potrebbero favorire l’approdo in granata del terzino sinistro Dromagoi Bradaric, del trequartista Yusuf Yazici e dell’ala destra Isaac Lihadji. Nel frattempo, Diego Valencia ha salutato l’Universidad Catolica e nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche a Salerno, poi tornerà in Cile per il visto ed andrà in ritiro dal 23 luglio. Questa mattina visite mediche per il centrale Lorenzo Pirola, in prestito dall’Inter con obbligo di riscatto alla ventesima presenza. Il centrocampista Edoardo Iannoni in prestito al Perugia. L’amministratore delegato Maurizio Milan non cancella l’idea Cavani: "Vediamo come va il mercato, nella parte finale potrebbe esserci un colpo a sorpresa".