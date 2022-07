Calciomercato Salernitana: ecco Dia e Sambia

SALERNO - Salernitana vicina a due obiettivi: il terzino destro Junior Sambia, appena svincolatosi dal Montpellier, con 139 presenze in Ligue1, e l’attaccante franco-senegalese Boulaye Dia, che arriverebbe in prestito dal Villarreal per 2,5 milioni con un riscatto fissato a 11 milioni. Capitolo Mazzocchi: sul difensore c’è il Monza, che avrebbe offerto 3 milioni alla Salernitana ed un ingaggio più alto al giocatore, legato ai campani fino al 2025. Ieri una lunga chiacchierata in ritiro tra Giulio Migliaccio, collaboratore di De Sanctis, e il classe ‘95 potrebbe però aver modificato lo scenario visto che i campani vorrebbero puntarci a prescindere da Sambia. In stand by Federico Bonazzoli. Ci sarebbe accordo su tutto, ma la trattativa stenta a concretizzarsi. De Sanctis, intanto, è in Inghilterra per un centrocampista il cui nome resta segreto. Sul fronte uscite, Riccardo Gagliolo piace alla Reggina, che vorrebbe riprendersi anche il portiere Alessandro Micai. Il centrale Luka Bogdan potrebbe tornare alla Ternana, mentre Simy piace al Bari. Ufficiale Domagoj Bradaric. Nei radar ancora Riccardo Calafiori, rientrato ieri a Roma per un problema muscolare e già obiettivo di Cremonese e Monza.