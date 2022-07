Calciomercato Salernitana: con Lovato out, assalto ad Okoli

SALERNO - La Salernitana non smette di sognare la punta di grido. Da un po’ di tempo circola il nome di Krzysztof Piatek che ha avuto l’espresso gradimento del tecnico Davide Nicola. L’ex Genoa, Milan e Fiorentina ha parametri di ingaggio fuori portata per il club campano, a meno che non subentri qualche accordo con l’Hertha Berlino. Insomma, il giocatore piace tantissimo e la Salernitana lo vorrebbe davvero anche se è complicato. C’è da dire che si sta accendendo anche il mercato tedesco per il polacco che interessa al Borussia Dortmund con altri candidati, dopo il dramma che ha colto Teddy Haller, costretto a fermarsi. Non solo attacco, il ds Morgan De Sanctis potrebbe prendere un altro difensore dopo l’infortunio di Matteo Lovato. Per Caleb Okoli al momento non ci sono novità, ma a Salerno non escludono un nuovo assalto al centrale dell’Atalanta dopo i contatti delle scorse settimane.