Calciomercato Salernitana: Bogdan in prestito alla Ternana

SALERNITANA - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Salernitana annuncia "di aver raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del difensore classe ’96 Luka Bogdan". Dal sito ufficiale della Ternana si rende noto che "per il 26enne difensore croato, che si è legato ai rossoverdi con la formula del prestito con obbligo di riscatto, si tratta di un ritorno. Luka aveva infatti vestito la maglia delle Fere anche nella passata stagione: per lui 14 presenze ed una rete in campionato, contro il Lecce".