Sprint Salernitana, tre colpi in sette giorni

SALERNO - Le dichiarazioni di Nicola hanno avuto il peso di un allarme: «Ad oggi non siamo competitivi. Bisogna essere coscienti che al più presto dobbiamo completare la rosa. Mi aspetto di non arrivare al 31 agosto. Non è facile, ne sono consapevole: non vogliamo prendere tanto per prendere, dobbiamo trovare il giusto compromesso per lavorare in maniera adeguata». Nicola ha detto semplicemente la verità: la Salernitana è ancora incompleta. Il club granata sconta un inevitabile ritardo dettato dal cambio della direzione tecnica e qualche sogno di troppo. Legittimo, per carità, ma è bene che si comprenda che per i calciatori non contano solo i contratti e l’ingaggio, ma anche l’appeal e l’obiettivo. Morgan De Sanctis ha preso, fin qui, giocatori molto interessanti, ma non bastano. L’infortunio di Lovato, il ritardo di condizione di Sambia, i problemi muscolari di Bradaric, Radovanovic e Mamadou Coulibaly ed il caso Mazzocchi stanno complicando i piani ad una settimana dall’esordio in Coppa Italia col Parma ed a due da quello in campionato con la Roma. L’obiettivo del presidente Iervolino e del diesse è quello di portare tre calciatori a Salerno in 7-10 giorni: un centrale difensivo di destra, una mezzala e un attaccante. L’arrivo di Kastanos offre a Nicola un’opzione in più in mediana e sulla trequarti, ma il cipriota dovrà allinearsi alla condizione dei compagni.