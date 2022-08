Calciomercato Salernitana, pressing per l'attaccante Pavlidis

SALERNO - La Salernitana resta in pressing sull’attaccante dell’Az Alkmaar Vangelis Pavlidis (23). Valutato circa 10 milioni, il greco ha ricevuto altre offerte dalla Serie A, per questo gli olandesi non intendeno svenderlo adesso. Sul taccuino di Morgan De Sanctis anche Habib Diallo (27) dello Strasburgo, mentre per la difesa risultano contatti con Boubakar Kouyaté (25), e Dylan Bronn (27). Si complica invece Ajdin Hrustic (26): il centrocampista aspetta altre proposte. In uscita si segnala la cessione di Mamadou Coulibaly (23) alla Ternana.