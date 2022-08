Salernitana, dopo Dia è pressing su Dovbyk

SALERNO - Ieri pomeriggio, poco dopo le 16,30, Boulaye Dia è arrivato a Salerno in un hotel a poche centinaia di metri dall’Arechi. Con lui tre componenti del suo entourage. Poi l’attaccante, ormai ex Villareal, è stato accompagnato in centro per la firma del contratto che lo legherà alla Salernitana. Stamani le visite mediche. Arriva in prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 11,5. Classe 1996, Dia è stato un pallino di Morgan De Sanctis fin dai primi giorni di mercato.

Dia, dai dilettanti alla Champions

Quattro anni fa giocava nella serie D francese con lo Jura Sud, poi fu notato dal Reims, che lo fece esordire in Ligue 1. Ma fino al 2018 la storia di Dia è stata quella di un ragazzo che cercava in tutti modi di assecondare la sua passione tra mille difficoltà. Non riuscì a sostenere un provino col Saint Etienne a 12 anni perché l’auto del papà si ruppe durante il viaggio. A 15 anni fu scartato da Lione perché secondo il club francese non cresceva molto. Sesto di sette figli, stava quasi pensando di lasciare il calcio dovendo aiutare la famiglia a causa delle precarie condizioni di salute del padre. Ha fatto l’agente assicurativo, l’operaio e l’elettricista. «Se non ci fosse stato il calcio - dichiarò a France Football - avrei continuato così. Ho fatto l’elettricista per due anni, un periodo che mi ha insegnato i valori della vita». Poi l’esplosione nello Jura Sud (11 gol in 16 partite), il passaggio al Reims, l’esordio in Ligue 1 (10 reti nelle prime due stagioni), la prima convocazione nella nazionale senegalese (contro il Marocco il 9 ottobre 2020), la consacrazione nella stagione 20/21 (14 gol in Ligue 1), fino al passaggio al Villareal (5 gol e 5 assist) ed alla vittoria nella Coppa d’Africa. Col Villareal ha segnato anche in Champions nella semifinale di ritorno col Liverpool. La Salernitana farà di tutto per renderlo disponibile per la gara di sabato con l’Udinese.

Pressing per Dovbyk

Intanto, per ora non c’è accordo tra il club di Iervolino ed il Dnipro-1 per l’attaccante Artem Dovbyk (25). La Salernitana propone il prestito a 1 milione con obbligo di riscatto a 7, la società ucraina vuole cedere il giocatore a titolo definitivo. Stasera il Dnipro-1 giocherà a Kosice, in Slovacchia (in campo neutro), il preliminare di Europa League contro i ciprioti dell’Aek Larnaca. Il tecnico del Dnipro-1, Oleksandr Kucher, sulla scelta di utilizzare o meno Dovbyk ha detto: «Parteciperanno alla partita i ragazzi che stanno bene. Spero che Artem Dovbyk sarà tra questi».

Mercato Salernitana, le altre trattative

Il club di Iervolino cerca anche un difensore centrale. Ma ha tanti giocatori in uscita. Il mancino polacco Jaroszynski (27) potrebbe andare al Perugia, l’attaccante D’Andrea (23) piace al Cerignola, per Capezzi (27) si sono fatte avanti Bari e Modena, la Triestina è su Boultam (24), Cavion (27) potrebbe tornare al Vicenza, in uscita anche Mantovani, Kristoffersen, Simy, Vergani, Galeotafiore, Sy, Kechrida e Veseli. All’allenamento di ieri pomeriggio non hanno preso parte Pirola e Kastanos per una sindrome influenzale.