Domani mattina visite mediche a Salerno per il difensore Flavius Daniliuc. Per lui un contratto fino al 2026,5 milioni al Nizza. Intanto, Iervolino prepara il grande colpo per l'attacco. Occhi puntati su Batshuayi del Chelsea, Dovbyk del Dnipro e Piatek dell'Hertha Berlino.