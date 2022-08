Salernitana, ecco Daniliuc: "Felice di essere qui, preferisco giocare centrale"

SALERNO - La Salernitana ha il suo nuovo difensore. Flavius David Daniliuc, difensore classe 2001 arrivato dal Nizza, si è presentato così: "La serie A è un grande campionato, con tanti grandi squadre, penso sia uno dei due migliori campionati al mondo. Quando ero bambino la guardavo sempre e ora che sono qui a giocare è un sogno che diventa realtà. Le prime sensazioni sono molto buone, ho avuto la possibilità di conoscere la città e vedere il campo di allenamento. Sono molto felice di essere qui. Ho giocato nell'Academy del Real Madrid e al Bayern Monaco, ho ottimi ricordi di queste esperienze perchè da entrambe le situazioni ho imparato molto. Sono state un'ottima occasione di crescita. Ho avuto modo di progredire sotto tutti i punti di vista e mi hanno permesso di arrivare dove sono adesso". Il nuovo difensore della Salernitana descrive le sue caratteristiche: "Sono un difensore centrale sinistro e destro, ho anche giocato come terzino, sia a destra che a sinistra, ma preferisco giocare centrale. Mi piace giocare a calcio, avere la palla tra i piedi e cercare la giocata, ma anche essere coinvolto nei duelli difensivi". Per concludere, Daniliuc ha spiegato il suo obiettivo: "Vincere con la Salernitana molte partite per rendere speciale questa stagione per i tifosi e fare un grande campionato. Speriamo di arrivare il più lontano possibile".