Salernitana, Mantovani in prestito alla Ternana: ufficiale

SALERNO - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Salernitana annuncia "di aver raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’96 Valerio Mantovani". Dal sito della Ternana si apprende che "il 26enne difensore romano (che indosserà la maglia n° 13), si trasferisce in rossoverde con la formula del prestito fino al termine della stagione. Valerio, cresciuto nel settore giovanile del Torino, è sceso in campo 57 volte, realizzando 6 reti, con la Primavera granata. Successivamente ha militato con Alessandria (nella scorsa stagione) e Salernitana, collezionando complessivamente 98 presenze in B (con un gol) e 8 in Coppa Italia".