Ochoa alla Salernitana che punta anche Zurkowski e Ranocchia

Stregato

Alle 17 di nuovo in auto e via verso Salerno in autostrada, passando per uno dei luoghi più panoramici d’Italia. Memo ha chiesto di fermarsi per ammirare dall’alto Vietri sul Mare e la città di Salerno, postando poi la foto tra le sue stories su Instagram, Dieci minuti ed il portiere messicano è arrivato al Novotel, a due passi da quello che sarà nei prossimi sei mesi il suo nuovo stadio.

La firma

Alle 19.40 Ochoa è giunto nella sede del club granata per la firma del contratto preliminare. Poi il 2 gennaio ci sarà il deposito in Lega Serie A di quello definitivo. Un accordo di sei mesi con opzione libera, cioè non condizionata a presenze né a obiettivi e che sarà la Salernitana a poter eventualmente esercitare. Oggi il club di Iervolino ufficializzerà l’ingaggio. E da oggi il trentasettenne portiere messicano sarà a disposizione di Davide Nicola, preparando così l’esordio contro il Milan. Il calciatore è legato al Club America fino al 31 dicembre, anche se secondo i suoi agenti la scadenza del contratto coinciderebbe con la chiusura del campionato messicano, avvenuta il 23 ottobre scorso. La sostanza non cambia perché ovviamente il 2 gennaio il contrat to definitivo sarà firmato da un calciatore svincolato. L’arrivo di Ochoa libera Alessandro Micai (29), che passerà al Cosenza. Sepe è infortunato, ma vuole rientrare al più presto.

Altre trattative

Dopo aver preso il portiere la Salernitana si concentra sul quinto di destra e sul centrocampista considerati gli infortuni di Mazzocchi e di Maggiore. Anzi, potrebbe essere proprio quello del mediano il prossimo colpo. Torna con prepotenza il nome di Szymon Zurkowski (25) della Fiorentina. Il presidente dell’Empoli, Corsi, che sembrava forte sul giocatore, ha detto che ci sono società pronte ad investire più soldi per il polacco, che la Fiorentina vorrebbe cedere a titolo definitivo. Per il centrocampo la Salernitana ha sondato anche la disponibilità del Monza per Filippo Ranocchia (21), considerato l’interesse dei brianzoli per Federico Bonazzoli (25), ma la risposta è stata fin qui negativa. A proposito di Bonazzoli, ci ha provato la Lazio, ma poi l’idea è sfumata. Nadir Zortea (23) resta un obiettivo a destra. Il giocatore chiede il prolungamento del contratto, l'Atalanta propone un prestito oneroso. Per l’attacco la Salernitana pensa sempre al ritorno di Milan Djuric (32) del Verona. Capitolo Norbert Gyomber (30): ieri apertura del club granata, che manifesta la disponibilità al rinnovo, ma l’agente del calciatore, Tavano, è sempre in attesa di una proposta concreta.