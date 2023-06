La Salernitana stringe su Colombo e Mazzocchi può andare da Gattuso

SALERNO - Sondaggio dall’Arabia Saudita per Pasquale Mazzocchi (27). Contatti ci sarebbero stati col suo entourage. Non si conosce il nome del club, ma potrebbe anche essere l' Al-Hilal , sulla cui panchina starebbe per accomodarsi Gattuso e che ha già ingaggiato Kalidou Koulibaly. Si attende la proposta ufficiale. Per Mazzocchi esiste da tempo un dialogo tra Salernitana e Milan. Il club campano valuta 8-10 milioni l’ex Venezia, ma proprio sulla cifra non ci sarebbe ancora accordo, pur considerando che nell’operazione potrebbe essere inserita qualche contropartita tecnica. Torino e Monza sono alla finestra. Dopo Boulaye Dia, Mazzocchi è il giocatore della Salernitana con più mercato . Una sua eventuale partenza costringerebbe il club di Iervolino a prendere un altro esterno destro, per affiancarlo a Junior Sambia.

Tre pedine per la rosa della Salernitana

Tre innesti prima dell’inizio del ritiro, fissato per il 10 luglio a Rivisondoli. È questo l’obiettivo, forse l’auspicio di Morgan De Sanctis. Un esterno sinistro, un centrocampista e un attaccante: questi i ruoli da coprire, pur con diverse priorità. La punta e il mediano sono sicuramente più urgenti. A centrocampo, infatti, mancheranno Vilhena (che non sarà riscattato dall’Espanyol), Nicolussi Caviglia (la Salernitana non eserciterà alcun riscatto e il giocatore torna alla Juve) e Crnigoj (che rientra al Venezia). Inoltre, Giulio Maggiore (25) è in uscita perché non ha convinto Sousa. Restano Lassana Coulibaly e Bohinen, ma manca una pedina. Manca un palleggiatore. Sousa vorrebbe Fabio Miretti (19) della Juve, nel mirino anche del Genoa, ma al momento è un’opzione difficile. Per lo svizzero Simon Sohm (22) del Parma c’è ora la forte concorrenza del Brugge, che offre 3 milioni. E poi ci sono Matteo Prati (19) della Spal, che piace anche a Sassuolo e Cagliari, e Marco Brescianini (23) del Milan, la scorsa stagione al Cosenza. Per l'alternativa a Bradaric sulla sinistra si pensa ad Hadjam del Nantes e Lund del Backen.

Due attaccanti in prestito

Considerando che Dia alla fine dovrebbe essere ceduto, la Salernitana sembra destinata a concentrarsi su due attaccanti, da prendere in prestito con diritto di riscatto. Si ragiona col Milan per Lorenzo Colombo (21), con la Lazio per Matteo Cancellieri (21) - ma lo scambio con Bonazzoli non convince il club biancoceleste - e con lo Spezia per M’Bala Nzola (26).