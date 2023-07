Salernitana, c’è l’idea Vipotnik

SALERNO - Riunione al vertice domani sera per la Salernitana . Il presidente Iervolino , il ds De Sanctis e Paulo Sousa si vedranno probabilmente a cena, a Roma , per fare il punto della situazione sul mercato. Sousa arriverà nel pomeriggio in aereo da Lisbona e si vedrà subito con Morgan De Sanctis. Poi l’incontro col massimo dirigente, che dovrebbe rientrare proprio domani dopo una breve vacanza . L’ad Milan, che domani parteciperà all’assemblea di Lega, aggiornerà tutti sulla situazione relativa al centro sportivo ed alla Curva Nord dell’Arechi. Il club campano vuole crescere, in campo e fuori. Ieri ha ufficializzato i riscatti di Pirola e Dia e il rinnovo con Ochoa . Tutto ruota intorno alla probabile cessione di Dia. In quel caso la Salernitana avrà bisogno di un bomber da doppia cifra.

Bomber

Potrebbe essere Zan Vipotnik (21), capocannoniere del campionato sloveno (23 gol complessivi nella scorsa stagione). Sul giocatore del Maribor ci sono anche Frosinone, Genoa e Udinese. M’Bala Nzola (26) è l’altro profilo valutato dalla Salernitana e che piace molto a Iervolino. L’attaccante dello Spezia è seguito con interesse anche da Fiorentina e Torino. Il problema è la richiesta del club ligure, che la Salernitana giudica eccessiva. Non avendo riscattato Piatek (4 gol nello scorso campionato) e Vilhena (4 reti in granata), De Sanctis dovrà cercare anche un altro giocatore offensivo che possa garantire questo score.

Centrocampo

L’obiettivo per il centrocampo resta Fabio Miretti (19) della Juve. Miretti non esclude Daniel Maldini (21), per il quale bisognerà battere la concorrenza dell’Empoli. Viene valutato anche l’argentino Josè Paradela (24) del River Plate, ex Gimnasia. A Sousa piace pure Yacine Adli (22), trequartista franco-algerino del Milan, che il tecnico portoghese ha guidato al Bordeaux. Sugli esterni c’è bisogno di un mancino in alternativa a Bradaric. Il Backen chiede troppo, per i parametri della Salernitana, per la cessione di Kristoffer Lund (21). I campani seguono anche Jaouen Hadjam (20) del Nantes.