Calciomercato Sampdoria, Rincon rinnova per una stagione

GENOVA - Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, la Sampdoria ha annunciato "di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tomás Eduardo Rincón". "Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 18 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2023". Il venezuelano 34 anni, è arrivato alla Sampdoria nello scorso gennaio, dopo l'esperienza con il Torino. In precedenza ha militato con Juventus e Genoa, club quest'ultimo con il quale Rincon è approdato in Italia nel 2014.