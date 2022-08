Calciomercato Sampdoria, accelerata per Rugani: Villar in chiusura

GENOVA - La Sampdoria vuole stringere i tempi per arrivare a Daniele Rugani. Alla Juventus è stata spedita un'offerta sulla base del prestito con una partecipazione all'ingaggio da parte del club bianconero. A questo punto vanno concordate le cifre. Situazione in divenire con la Juventus che non ha fretta di far partire il giocatore e la Samp che vuole chiudere in breve tempo. Intanto entro lunedì i blucerchiati contano di chiudere con la Roma per Gonzalo Villar, con il centrocampista spagnolo che si trasferirà in Liguria in prestito con diritto di riscatto intorno agli 8 milioni di euro.