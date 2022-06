Calciomercato Sassuolo, Scamacca verso l'Arsenal

SASSUOLO - Il Sassuolo guarda alla Premier per la cessione di Gianluca Scamacca (23). Sì, perché in Serie A nessuno può coprire la cifra cash di 40-45 milioni e alle condizioni dei neroverdi. Milan e Inter lo considerano un piano B nonché un obiettivo raggiungibile solo con la formula del prestito con riscatto. L’Arsenal, che lo reputa alternativo alla prima scelta Gabriel Jesus (25), ha invece le risorse per avvicinarsi alla richiesta dell’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. Nel frattempo il ds Giovanni Rossi non trascura i contatti con l’uruguaiano Agustin Alvarez (21), per il quale è stata presentata una proposta da circa 8 milioni di euro più bonus.