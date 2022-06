Alvarez al Sassuolo, le tappe e i retroscena di un affare che avvicina l'addio di Scamacca

Programma rispettato. Il Sassuolo ieri ha chiuso per Agustin Alvarez, forte attaccante uruguaiano classe 2001 in pugno da settimane. Proprio il pressing del giocatore sul Penarol si è rivelato fondamentale per la definizione dell'affare tra le due società. Alvarez, infatti, non vedeva l'ora di sbarcare in Italia ed iniziare ufficialmente la nuova avventura con il club che lo ha voluto di più. Nel mirino anche di Fiorentina e Bayer Leverkusen, è stato il Sassuolo a strappare nelle scorse settimane il sì del ragazzo e poi a convincere il Penarol con un'offerta a dir poco irrinunciabile, sui 12 milioni di euro con bonus. Tutto fatto, quindi, e nessuna sorpresa all'orizzonte: l'uruguaiano sarà in Italia prossima settimana per le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale.