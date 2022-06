Berardi pronto a lasciare il Sassuolo: la moglie svela il futuro

Domenico Berardi è uno dei nomi caldi del calciomercato italiano. Il calciatore del Sassuolo si è sposato nei giorni scorsi con Francesca Fantuzzi a Toscolano e ha concesso un'intervista a Chi, parlando del matrimonio e anche di futuro. Berardi, accostato anche alla Juve e alla Roma , ha dichiarato: "Sarei pronto a lasciare Modena e vivere in un'altra città? Mi piace abitare a Modena, sono 11 anni che vivo qui ma sono arrivato a un punto in cui soffrirei meno il cambiamento grazie a mia moglie e mio figlio, con loro mi sentirei a casa in qualunque città".

La conferma della moglie

Anche la moglie Francesca, alla stessa domanda, ha confermato: "A me piace viaggiare, spostarmi. Domenico ha maturato questa consapevolezza negli anni. Lui è sempre stato molto legato ai suoi punti fermi, adesso che siamo io, lui e il bambino, ha capito che potremmo andare da qualsiasi parte nel mondo". Insomma, Berardi, uomo mercato in Serie A, sembra pronto a lasciare il Sassuolo per provare una nuova esperienza in un'altra città.