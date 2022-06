Calciomercato Sassuolo, sprint per Cancellieri

SASSUOLO - Nella sessione in cui si rafforzano le voci per le possibili uscite di Domenico Berardi (27) e Junior Traore (22), il Sassuolo vuole assolutamente chiudere l’affare Matteo Cancellieri (20). Capitolo Gianluca Scamacca (23). Il goleador del Sassuolo resta molto vicino al Psg (contratto da 3,5 milioni di euro a stagione). Ma in questa fase di stallo registriamo una manovra di disturbo dell’Atletico Madrid: senza la cessione di Mauro Icardi (29), i francesi non possono infatti ingaggiare un’altra punta.