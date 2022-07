Calciomercato Sassuolo, sfida all'Atalanta per Pinamonti

SASSUOLO - Andrea Pinamonti è conteso da varie squadre in Serie A. L'attaccante classe '99 di proprietà dell'Inter, reduce da una positiva stagione in prestito all'Empoli con cui ha segnato 13 gol in campionato, è sempre nel mirino di Monza e Atalanta. Adesso anche il Sassuolo si è inserito nella corsa a Pinamonti. I neroverdi prima devono risolvere la questione Scamacca, con il 23enne centravanti conteso da Psg e West Ham. Solo dopo l'eventuale cessione dell'attaccante, il Sassuolo potrà puntare con decisione su Pinamonti. La Dea aspetta una cessione nel suo reparto avanzato prima di affondare il colpo.