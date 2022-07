Calciomercato Sassuolo, Scamacca tra West Ham e Psg

SASSUOLO - Il ballo delle punte. Il Sassuolo è concentrato sul tema attaccante. Gianluca Scamacca è in partenza, ma il suo futuro è ancora tutto da decifrare. Il centravanti 23enne è conteso dal Psg e dal West Ham. Mentre i francesi hanno in mano il sì del calciatore dopo mesi di lavori e contatti da parte del consulente del mercato Luis Campos, dall'altra parte il club londinese avrebbe le disponibilità economiche per chiudere la trattativa, con l'offerta presentata al Sassuolo di 40 milioni di euro più bonus. Scamacca darebbe priorità al Psg, come prestigio e palcoscenico di livello internazionale, al West Ham, dove potrebbe avere più possibilità di giocare con una certa continuità. Dovesse concretizzarsi in tempi brevi la cessione di Scamacca, a quel punto il Sassuolo di muoverà in direnzione Pinamonti, sempre che Monza e Atalanta non abbiano già affondato il colpo.