SASSUOLO - Sei operazioni in uscita, tutte a titolo di prestito, per il Sassuolo. Il centrocampista classe 2001 Federico Artioli si trasferisce alla Pergolettese; Andrei Marginean, anche lui centrocampista 2001, passa al Novara, mentre Alessandro Mercati (’02, centrocampista) va alla Carrarese, così come l'attaccante classe 2002 Luigi Samele e il portiere classe '99 Giacomo Satalino. Samuele Vitale, estremo difensore classe 2002 invece si trasferisce alla Gelbison.