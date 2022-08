Calciomercato Sassuolo, è fatta per Andrea Pinamonti

SASSUOLO - Andrea Pinamonti è il nuovo attaccante del Sassuolo. Durante la cena milanese di martedì, terminata dopo la mezzanotte, l’ad Giovanni Carnevali e Beppe Marotta hanno definito l’affare impostato già nei giorni scorsi sui 20 milioni di euro (prestito con obbligo di riscatto). Al vertice era presente anche il ds dei neroverdi Giovanni Rossi, mentre per l’Inter ha partecipato pure Piero Ausilio insieme all’avvocato del club Cappellini. Il contratto non prevede una recompra visti gli ottimi rapporti tra Marotta e Carnevali che hanno vincolato l’eventuale ritorno del classe ‘99 ad un gentlemen’s agreement tra di loro. Tutto fatto quindi, con l’ex Empoli atteso oggi in Emilia per le visite mediche e la firma sul contratto di quattro anni più opzione per un’altra stagione, da 2,5 milioni di euro all’anno. E non finisce qui. Perché Giovanni Carnevali ha promesso a Domenico Berardi un rinnovo del contratto con relativo adeguamento economico. Le cifre, ricordiamolo, sono state approfondite sempre martedì in occasione del vertice con gli agenti del calciatore nella sede milanese del Sassuolo.